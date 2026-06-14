Der Verein «Nein zum Bebauungsplan Metalli» drang nicht durch mit seinen Argumenten, wonach mit dem Projekt «gewachsene Strukturen torpediert werden». Er befürchtet, dass die Überbauung dem Metalli-Areal den Charakter nehme und bemängelte etwa den Abriss der Hauptfassade sowie den Bau des Hochhauses «an sensibler Lage». Dem Referendumskomitee gehörten unter anderem Architekten und der Co-Präsident des Zuger Heimatschutzes an.