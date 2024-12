Das Immobilienunternehmen Zug Estates hat die letzte Bauetappe auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz ZG in Angriff genommen. Zusammen mit Behördenvertretern und Projektpartnern wurde der Spatenstich für das Neubauprojekt gesetzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.