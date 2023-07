Bedeutung der Steuern nimmt ab

Die Steuern verlieren im Wettbewerb weiterhin an Relevanz. Nicht zuletzt angesichts der bevorstehenden OECD-Mindeststeuer dürften künftig nicht-steuerliche Faktoren wie die Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften im Standortwettbewerb an Bedeutung gewinnen, heisst es in der Studie der CS.