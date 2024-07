Künftig will die Regierung auch höhere Steuerabzüge ermöglichen, wie sie am Montag mitteilte. Neu sollen Abzüge zwischen 4600 und 13'800 Franken plus 1600 Franken pro Kind möglich werden. Aktuell sind es zwischen 3400 und 10'200 Franken zuzüglich 1100 Franken pro Kind.