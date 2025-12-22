Im Gegensatz zu Holcim kam das Kantonsgericht auch zum Schluss, dass die Fischer einen hinreichenden Grund für eine Klage hätten. Es gehe nicht nur um den CO2-Ausstoss in der Vergangenheit, sondern auch den in der Zukunft. Es sei «eine ernsthafte Gefahr für eine erneute Rechtsverletzung nicht nur zu befürchten, sondern als sicher anzusehen», heisst es in dem Urteil.