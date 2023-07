Die Bank profitierte stark von der jüngsten Zinsentwicklung. Bereits im letzten Herbst habe man die Verzinsung auf den Guthabenkonten erhöht, heisst es in der Mitteilung. Der beachtliche Zufluss an Kundengeldern habe sich nun im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt. Gepaart mit dem Ausbau der Kreditvolumen und mit gezielten Massnahmen in der Bilanzsteuerung sowie bei den Zinsänderungsrisiken habe im Zinsgeschäft mit 99,8 Millionen Franken ein um 30,1 Prozent höherer Nettoerfolg im Zinsengeschäft resultiert.