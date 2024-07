Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft gehalten

Dank einem Kreditwachstum sowie Massnahmen in der Bilanzsteuerung und in den Zinsänderungsrisiken konnte der Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft mit 103,4 Millionen in etwa gehalten werden. Der Nettoerfolg aus diesem Geschäft legte 1,0 Prozent auf 100,8 Millionen zu.