Konkrete Zielwerte gibt es allerdings nicht, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte. Er betonte allerdings, dass kein Stellenabbau geplant sei. Zum Teil könne es innerhalb der Belegschaft aber zu Verschiebungen kommen.
Mit der bisherigen Strategie «gemeinsamvorwärts2025» sei ein neues Ertrags- und Erfolgsniveau erreicht worden, heisst es im Communiqué weiter. Darauf will die Bank aufbauen.
So will sie nun in allen Geschäftsbereichen die marktführende Stellung in der Wirtschaftsregion Zug erreichen. Dies solle mit einem geschärften Markenauftritt, einem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie einer auf die Bedürfnisse der vermögenden Kundschaft ausgerichteten Beratung gelingen.
Ein weiterer Fokus liege auf der Entwicklung massgeschneiderter Lösungen für die im Kanton Zug ansässigen ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner. Gleichzeitig sollen laut den Angaben die Prozesse vereinfacht und beschleunigt werden. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette wolle man damit Effizienzgewinne erzielen.
rw/ys
(AWP)