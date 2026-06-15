Müller ist seit 2010 für die Zuger Kantonalbank tätig und verantwortete in seiner bisherigen Funktion als Chief Investment Officer sowie Leiter Investment Office die strategische Anlagepolitik. Vor seinem Wechsel zur Zuger Kantonalbank arbeitete Müller unter anderem bei der Bank Sarasin im Vermögensverwaltungsgeschäft.
Müller folgt auf Marcel Wespi, der sich laut Mitteilung wieder stärker auf die Kundenberatung konzentrieren will. Wespi hatte erst Anfang des Jahres die Leitung des Privat-Banking-Bereichs übernommen, nachdem er die Geschäftssparte schon sechs Monate interimsmässig geführt hatte.
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(AWP)