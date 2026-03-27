Die PUK wurde im Juli 2025 vom Kantonsrat eingesetzt. Sie untersucht das Verhalten der Verwaltung im Zusammenhang mit einem umstrittenen Grundstückverkauf am Ägerisee von 2017. Dazu gingen bei der Staatswirtschaftskommission (Stawiko) 2024 zwei Aufsichtsanzeigen ein. Die PUK soll die Rolle der Regierung und einzelner Mitglieder klären.