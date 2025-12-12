Dabei geht es im Fall «Moonshot» laut der Finma konkret um eine Tätigkeit als Wertpapierhaus sowie als Derivathaus, um die Entgegennahme von Publikumseinlagen und die entsprechende Werbung dazu, sowie um die Ausgabe von strukturierten Produkten. Bei den betroffenen Gesellschaften setzte die Finma einen Untersuchungsbeauftragten ein, der anstelle der Organe der Firmen handelt. Laut damaligen Kenntnissen haben die Firmen über keine aktuelle Buchführung verfügt und die finanzielle Situation der Gesellschaften war unklar.