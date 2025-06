Neuer Vorschlag von Selenskyj: Waffenruhe vor Treffen mit Putin

In Kiew bot der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj derweil eine sofortige Waffenruhe an, die mindestens bis zu einem Treffen mit Putin dauern sollte. Wenn es bei so einer Begegnung keinen Wunsch nach Deeskalation gebe, «wird die Waffenruhe noch am selben Tag enden», sagte er vor Journalisten.