Gemeinschaft spielt entscheidende Rolle

Im Zentrum des Gipfels stand laut den Organisatoren die Frage nach der Rolle der Zivilgesellschaft bei der Unterstützung der Ukraine. Dies sowohl in der Verteidigung ihrer Freiheit und Souveränität gegen den russischen Angriffskrieg als auch im Hinblick auf den langfristigen Wiederaufbau des kriegsversehrten Landes.