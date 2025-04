Stahlunternehmen in Europa stehen wegen hoher Energiekosten, Billiglieferungen aus Asien und wegen der Mitte März eingeführten US-Zölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent unter Druck. Tata Steel in den Niederlanden etwa hatte am Mittwoch mitgeteilt, 1600 Jobs zu streichen. In Grossbritannien hatte am Dienstag die Osterpause begonnen; die Ferien dauern bis 22. April. Das Parlament in London hatte zuletzt im Oktober 2019 die Parlamentsferien unterbrochen.