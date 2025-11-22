Gut 50 Prozent mehr als vor zwei Jahren

Konkret gab es im laufenden Jahr bisher 102.520 BEV-Eigenzulassungen. In den ersten 10 Monaten 2024 waren es 67.895, im Vergleichszeitraum 2023 - damals galt noch der Umweltbonus - laut KBA 70.313. Der Anstieg der um mehr als 50 Prozent in den vergangenen beiden Jahre geht dabei vor allem auf die Autohersteller zurück, die ihre Eigenzulassungen verzweieinhalbfachten. Der Elektroautoanteil an den Fahrzeugzulassungen insgesamt lieg im laufenden Jahr bei 18,4 Prozent und damit deutlich über dem Wert von 13,3 Prozent aus den Vergleichszeitraum 2024 und knapp über den 18,0 Prozent aus 2023 als allerdings noch der Umweltbonus.