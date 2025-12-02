Absatz von E-Autos kommt nicht in Schwung

Die rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge (BEV) haben im November einen Marktanteil von 24,3 Prozent erreicht und die Plug-in-Hybride 11,5 Prozent, was zusammen einen Anteil von 35,8 Prozent ergibt. Kumuliert seit Jahresbeginn machen diese Fahrzeuge mit einem Anteil von 32,8 Prozent aber noch immer nur knapp einen Drittel der verkauften Neuwagen aus.