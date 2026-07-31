Folgen für Schifffahrt

Doch nicht an allen Pegeln stehen Rekordwerte bevor. In Speyer liegt er rund 30 Zentimeter über dem Tiefstwert, bei Worms sind es 9 Zentimeter Differenz, in Mainz 19 Zentimeter. Am Pegel Koblenz bräuchte es noch 15 Zentimeter für einen Rekord. Auch der Pegel im hessischen Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) ist mit derzeit 49 Zentimetern noch ein Stück über dem niedrigsten bekannten Wasserstand von 31 Zentimetern aus dem Jahr 1947.