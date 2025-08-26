Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seine Pläne für den Abbau von Arbeitsplätzen in Schweinfurt konkretisiert. «Am Standort Schweinfurt haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf ein Massnahmenpaket verständigt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu stärken», teilte ein Unternehmenssprecher mit. «Die im Juli 2025 unterzeichneten Vereinbarungen sehen den Abbau von rund 590 Stellen vor allem in der Verwaltung und den sogenannten indirekten Bereichen vor.» In Schweinfurt sind etwa 5.100 Menschen bei Schaeffler tätig.