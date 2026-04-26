Es sei schwer zu sagen, ob der Rassismus in der Schweiz wirklich zunehme, da es keine genauen Umfragen gibt, sondern es sich lediglich um Meldungen handle, sagt Nora Riss, Leiterin des Beratungsnetzwerks, im Gespräch mit Keystone-SDA. Für sie deuten diese Zahlen vor allem darauf hin, dass die Beratungsstellen immer bekannter werden und die Menschen vermehrt Rat suchen.