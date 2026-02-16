Professionelle Zwischenhändler

Geändert hat sich auch die Herkunft der Pakete. Wurden 2022 noch 9 Prozent der von den Behörden bearbeiteten Pakete in Westeuropa aufgegeben, waren es 2025 schon 40 Prozent. Aufgegeben worden waren Sendungen aus Westeuropa, vor allem in Frankreich und in Deutschland. Gleichzeitig gingen die Anteile der Päckchen aus Indien und aus Osteuropa zurück.