Grüne Themen verlieren an Sichtbarkeit

Die FDP dagegen verlor elf Sitze, und bei der Mitte hielten sich Gewinne und Verluste in etwa die Waage: Ein Sitz mehr ist die Bilanz. Die GLP verlor acht Sitze. Links machte die SP trotz Verlusten Boden gut, mit 15 Sitzen mehr. Weiter abwärts ging es mit den Grünen: Sie büssten in den Kantonen 19 Parlamentssitze ein.