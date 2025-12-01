Über den Bitcoin-Mixer sei weit über eine Milliarde Franken gewaschen worden, teilten die Zürcher Staatsanwaltschaft sowie Stadt- und Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Die Betreiber dürften einen Gewinn von mehreren Millionen gemacht haben.
Die Behörden hätten im Rahmen umfangreicher Ermittlungen die Server-Infrastruktur im Kanton Zürich lokalisiert und diese Ende November 2025 stillgelegt, heisst es weiter. Die Aktion wurde unter anderem von Europol unterstützt.
Bei einem Bitcoin-Mixer werden einbezahlte Bitcoins durch eine Vielzahl von Transaktionen mit Bitcoins anderer Benutzer gemischt, um die Rückverfolgung zu verunmöglichen. Das Geld stammte laut Mitteilung unter anderem aus Ransomware-Lösegeldzahlungen und betrügerischen Online-Shops.
(AWP)