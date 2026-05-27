Beat Oberholzer (GLP) und Karin Weyermann (Mitte) forderten, dass neun Spiele während der KO-Phase auch gezeigt werden dürfen, wenn sie bis 23 Uhr beginnen. Ihren Vorstoss genehmigte der Rat mit 93 zu 22 Stimmen. Der Stadtrat signalisierte bereits, die Übertragungen der Spiele an Wochenenden und mit Schweizer Beteiligung zu erlauben.