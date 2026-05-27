Sein Parteikollege David Garcia Nunez wollte wegen «diesem machtpolitischen Spektakel» nicht jede Kröte schlucken. Nicht nur in den USA, auch in Mexiko sei die menschenrechtliche Situation nicht gut. Dass die SP nicht mehr für den Boykott war, störte auch ihn. «Was ist denn nun anders? In den USA sterben Menschen an der Mauer, der Präsident sieht die Menschenrechte als Verhandlungsmasse.»