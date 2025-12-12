Was sagen die Parteien?

«Eine Stadt, die wir uns leisten können» war ein Satz, der bei der diesjährigen Budgetdebatte mehrfach von der linken Ratsseite zu hören war. Der Stadt Zürich gehe es finanziell immer noch sehr gut. Es gebe keinen Grund, etwa bei den Ausgaben für günstigen Wohnraum auf die Bremse zu treten. Die Bürgerlichen zeigten sich alarmiert. Die Linken seien immer noch «im Ausgabenrausch», und dies, obwohl die finanziellen Aussichten tiefrot seien.