Konsum und Gesundheit

Ziel der Studie ist es, herauszufinden, ob und wie sich die Gesundheit und der Konsum verändern, wenn Konsumierende vom illegalen Markt zu einem streng regulierten, nicht kommerziellen Zugang wechseln. Mehr als 3100 erwachsene Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im Rahmen der Studie Cannabisblüten und -harz mit klar definierten THC-/CBD-Konzentrationen über diesen legalen und kontrollierten Weg bezogen.