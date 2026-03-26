Die Zahl der in der Region Zürich tätigen Banken ist zwar seit 2017 von 89 auf 78 Institute geschrumpft, sagte Kai Trümpler von Oliver Wyman am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Die Beschäftigung des gesamten Finanzsektors habe gemäss einer im Auftrag des Bankenverbands erstellten Studie des Beratungsunternehmens jedoch zugenommen.