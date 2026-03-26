Inklusive Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern zählte der Sektor per Ende 2024 mehr als 102'000 Vollzeitstellen. Das sind 12 Prozent mehr als in 2015. Inklusive der indirekten Beschäftigung kam der Finanzsektor im Jahr 2023 auf rund 180'000 Vollzeitstellen. Neue Zahlen liegen dazu nicht vor.