Gericht sieht Ungleichgewicht

Das Gericht begründet sein Urteil im Kern damit, dass die beanstandeten AGB-Klauseln ein erhebliches und ungerechtfertigtes Ungleichgewicht zwischen Anbieter und Kunden schaffen. Es stellte fest, dass die Regeln zur Teuerungsanpassung und zur Kündigung die Rechte der Kunden einseitig einschränkten und gegen das Prinzip von Treu und Glauben verstossen. Zudem fehle eine ausreichende Kompensation für diese Nachteile, weshalb die Klauseln als unzulässig gelten.