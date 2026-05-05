Dies widerspreche den Informationen, welche die Gesundheitsdirektion im Frühjahr 2020 wiederholt vom Spitalrat erhalten habe, schreibt die Gesundheitsdirektion in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme. «Wie sich nun herausstellt, war das eine schwerwiegende Fehleinschätzung des Spitalrates, der als oberstes Führungsorgan für die direkte Aufsicht der Spitaldirektion und für den Spitalbetrieb abschliessend verantwortlich ist», heisst es weiter.