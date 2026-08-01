Schule will kein 1.-Klasse-Billett zahlen

Bei der Abrechnung verlangte der Lehrer für die Begleitperson dann aber, dass ihr ein 1.-Klasse-Billett im Wert von 212.20 Franken erstattet wird, also jenen Betrag, den die Begleitung für die Verbindung regulär hätte bezahlen müssen. Die Mittelschule winkte ab. Schliesslich hätte die Person ebenfalls mit der Schultageskarte fahren können. Erstattet würden deshalb nur 15 Franken.