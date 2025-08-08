Erstens solle der Kanton das Ziel «Netto Null Bürokratie» umsetzen, hiess es in einer Mitteilung der ZHK vom Freitag. Zweitens solle die Verwaltung die Digitalisierung beschleunigen. Drittens soll der Kanton den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte senken. Daneben soll der Staat sämtliche kantonalen Gebühren auf ihre Berechtigung prüfen sowie die Marktverzerrung durch staatliche Beteiligungen offenlegen und begrenzen.