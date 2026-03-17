Entsiegelungsverfahren verzögerte Ermittlungen

Das Zwangsmassnahmengericht musste im Rahmen der Untersuchung sechs Entsiegelungsverfahren durchführen. Dabei prüft das Gericht, ob die Staatsanwaltschaft auf sichergestellte Unterlagen und Daten zugreifen darf. Weil die Staatsanwaltschaft über mehrere Jahre keinen Zugriff auf wesentliche Beweismittel hatte, verzögerte sich die Untersuchung.