SVP und FDP gegen Amtszeitbeschränkung

Gegen die Anti-Sesselkleber-Regelung waren einzig SVP und FDP. Sie würden lieber «auf Erfahrung setzen». Es gebe keinerlei Beweis dafür, dass eine lange Amtsdauer «reformhemmend» wirke, sagte Urs Waser (SVP, Langnau am Albis). Gerade in der Energiebranche sei viel Erfahrung ein Vorteil. Zudem könne der Kantonsrat ja bereits heute andere Mitglieder wählen. Die Regelung sei deshalb überflüssig.