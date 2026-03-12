Ziel der Vorlage ist es laut Mitteilung, Regierung und Parlament in künftigen Krisen ein geordnetes Handeln zu ermöglichen. Die wichtigste Neuerung ist die Erweiterung der Begriffe, unter denen Notrecht überhaupt angewendet werden darf. Künftig soll nicht mehr nur eine Störung der «öffentlichen Sicherheit» ausreichen, sondern bereits eine schwerwiegende Bedrohung der «öffentlichen Ordnung».