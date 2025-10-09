Zweiter Gegenvorschlag

EVP, SP, Grünen und AL bleiben bei dem Gegenvorschlag zu viele Fragen offen. Mit einem eigenen Gegenvorschlag fordern sie, dass Liegenschaften mit weniger als 20 Wohnungen von der Bewilligungspflicht für Abbrüche, Umbauten oder Renovationen ausgenommen werden. Diese würde auch entfallen, wenn mindestens 20 Prozent der neuen Wohnungen dauerhaft günstig angeboten werden.