Der Prime Broker FalconX zählt nach eigenen Angaben über mehr als 2000 institutionelle Kunden und hat mit seiner «krypto-nativen» Technologie ein Handelsvolumen von über 2 Billionen Dollar verzeichnet. Bei der Übernahme von 21Shares handelt es sich bereits um die dritte «strategische Transaktion» des US-Unternehmens im laufenden Jahr.