Die beiden Unternehmen würden künftig die Entwicklung massgeschneiderter Anlageprodukte gemeinsam vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung der beiden Unternehmen vom Mittwochabend. Für die bestehenden ETP (Exchange Traded Products) von 21Shares seien keine Änderungen an der Konstruktion oder an den Anlagezielen vorgesehen.
Der derzeitige 21Shares-CEO Russell Barlow soll das Amt auch nach der Übernahme besetzen, wobei er eng mit dem Führungsteam von FalconX zusammenarbeiten werde, heisst es weiter. Zum Übernahmepreis wurden keine Angaben gemacht.
21Shares wurde 2018 von Hany Rashwan and Ophelia Snyder gegründet und ist seither rasant gewachsen. Mittlerweile verwaltet der Asset Manager laut den Angaben in 55 börsenkotierten Produkten Vermögen in Höhe von mehr als 11 Milliarden Franken.
Für FalconX handle es sich um einen wichtigen Meilenstein in seiner Strategie, die Konvergenz von Börsenplätzen und digitalen Vermögenswerten zu beschleunigen, so die Mitteilung. Gleichzeitig könne das Unternehmen seine globale Präsenz stärken.
Der Prime Broker FalconX zählt nach eigenen Angaben über mehr als 2000 institutionelle Kunden und hat mit seiner «krypto-nativen» Technologie ein Handelsvolumen von über 2 Billionen Dollar verzeichnet. Bei der Übernahme von 21Shares handelt es sich bereits um die dritte «strategische Transaktion» des US-Unternehmens im laufenden Jahr.
tp/uh
(AWP)