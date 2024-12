Die Anwälte von Seith und der beiden ebenfalls beschuldigten früheren Bankangestellten forderten an der Verhandlung am Montag in Zürich nicht zum ersten Mal die Einstellung des Verfahrens. Sie warfen dem Staatsanwalt, der das Verfahren zu Beginn der Untersuchung vor mehr als zehn Jahren führte, Befangenheit vor. Das Gericht zog sich zur Beratung zurück, die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt.