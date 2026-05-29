Die Piste 28 soll um 400 Meter nach Westen verlängert werden, die Piste 32 um 280 Meter nach Norden. Ziel ist es gemäss Angaben des Flughafens, die Sicherheit zu erhöhen und die Pünktlichkeit zu verbessern. Dies sorge auch für weniger Fluglärm in den Abendstunden. Gegner befürchten einen Kapazitätsausbau.