Der Regierungsrat des Kantons Zürich lehnt eine Motion ab, die das Rekursrecht bei Bauprojekten stark beschneiden wollte, wie aus seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht. Zwar teilt er das Ziel, Bauverfahren zu beschleunigen, doch die Forderungen der Motion gehen ihm zu weit.