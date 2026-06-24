Verformte Gleise im Hauptbahnhof

Die extremen Temperaturen belasten vor allem die Schieneninfrastruktur. Bei grosser Hitze dehnt sich der Stahl aus, was zu Verformungen an Gleisen oder Weichen sowie zu Störungen an Fahrleitungen führen kann. Dass dies keine theoretische Gefahr ist, zeigte sich am Montagnachmittag im Zürcher Hauptbahnhof. Dort musste eine Weiche neu eingestellt werden, weil sich das Material durch die Sonne zu stark ausgedehnt hatte. Einige Züge verkehrten in der Folge mit geringen Verspätungen.