Bereits in der Debatte vor der Abstimmung hatte sich im Saal eine Niederlage für den 2015 in den Ständerat gewählten Jositsch abgezeichnet. Die Basis strafte den parteiintern umstrittenen Politiker damit für seinen wiederholten Widerstand gegen die Parteilinie ab. Auch sein Verhalten rund um die Bundesratswahl 2023 wurde in den Voten am Donnerstagabend mehrfach kritisiert.