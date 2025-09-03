Thema der Initiative ist die Obergrenze für Darlehen für Wohnbauförderung beim Kanton. Diese liegt derzeit bei 180 Millionen Franken, der Gemeinderat fordert neu 360 Millionen. Inhaltlich entspreche die Initiative damit dem Gegenvorschlag des Regierungsrats zu einer kantonalen Initiative für ein Vorkaufsrecht der Gemeinden, sagte Tanja Maag (AL). Die Abstimmung findet am 30. November statt.