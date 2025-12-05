Die Stadt erzielte in den vergangenen Jahren einen Cashflow von rund einer Milliarde Franken jährlich. Alles was über diesen Betrag hinaus investiert wird, muss durch neue Schulden finanziert werden. Würden die Schulden irgendwann zu stark steigen, wäre das AAA-Rating der Stadt als Schuldnerin gefährdet. Dies wiederum würde das Aufnehmen weiterer Schulden erschweren und vor allem durch höhere Zinsen teurer machen.