Die Hochrechnung des Kantons geht von einem Ja-Anteil von 64,7 Prozent aus. Dieses «Nachrücken auf Zeit» ist bei Krankheiten, Unfällen oder Mutterschaft möglich - nicht aber bei Vaterschaft oder bei Aus- und Weiterbildungen. Ersetzt wird ein fehlendes Parlamentsmitglied von einem Ersatzmitglied der gleichen Partei.