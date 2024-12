Die Besitzerin der drei Gebäude an der Bahnlinie zwischen Zürich Hauptbahnhof und Bahnhof Hardbrücke begründet den neuen Kündigungstermin mit der Verhaftung des Chefs der beauftragten Liegenschaftenverwaltung: Sie brauche für die geplante umfassende und grundlegende Kernsanierung nun mehr Vorlaufzeit, heisst es im Brief, über den das Onlineportal Watson am Montag zuerst berichtete.