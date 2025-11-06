Vontobel spricht von insgesamt «besseren als erwartet» ausgefallenen Zahlen in den Sparten P&C und Leben, während Farmers im Rahmen der Erwartungen blieb. Gleichzeitig warnt der zuständige Analyst jedoch, dass das verlangsamte Wachstum im Kommerzbereich und nachlassende Preisdynamik die Debatte über die Margen fortsetzen dürften.