Um 9.35 Uhr verliert die Aktie 2,3 Prozent auf 554,60 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) um 0,6 Prozent tiefer steht. Seit Jahresbeginn hat das Papier gut 5 Prozent zugelegt.
Vontobel spricht von insgesamt «besseren als erwartet» ausgefallenen Zahlen in den Sparten P&C und Leben, während Farmers im Rahmen der Erwartungen blieb. Gleichzeitig warnt der zuständige Analyst jedoch, dass das verlangsamte Wachstum im Kommerzbereich und nachlassende Preisdynamik die Debatte über die Margen fortsetzen dürften.
UBS hebt zudem hervor, dass die durchschnittlichen Prämienerhöhungen in der Gruppe von 3 Prozent im ersten Halbjahr auf 2 Prozent per Ende September gesunken seien. Das Thema dürfte damit auch laut dem zuständigen UBS-Experten an der Investorenkonferenz weiter im Fokus stehen.
