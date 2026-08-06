Zurückhaltender fällt die Einschätzung zur Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) aus. Dort habe die Zurich etwa in Nordamerika das hohe Tempo aus dem ersten Quartal nicht ganz halten können und der Schaden-Kosten-Satz habe die Erwartungen leicht verfehlt, heisst es etwa. Positiv ins Gewicht falle in dieser Sparte dagegen das von Einmaleffekten geprägte Anlageergebnis.