Alles in allem wird der Zahlenausweis an der Börse aber wohlwollend aufgenommen und gegen 09.30 Uhr rücken die Zurich-Aktien um 2,1 Prozent auf 462,70 Franken vor. Seit dem Dividendenabgang von Mitte April waren die Zurich-Papiere in einem engen Kursbandd von 438 bis 460 Franken gefangen. Der Gesamtmarkt (SMI) weist zum Berichtszeitpunkt ein Plus von 0,59 Prozent auf.