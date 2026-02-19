Aber auch in der Lebensversicherung sei die Zurich auf beeindruckende Weise gewachsen, heisst es bei Jefferies. Der Gruppe sei es gelungen, das dank Sondereffekten sehr hohe Spartenergebnis zu schlagen. Das Nichtlebengeschäft sei hingegen von der geringen Zahl grosser Unwetter und den guten Wetterbedingungen für Agrarversicherungen geprägt gewesen, was den Ergebnisanstieg relativiere, so die Bank.